Берлин, , 15:11 — REGNUM Содержание седьмого пакета направленных против России санкций, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, обсуждается в ЕС. Об этом официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил 10 августа в ходе брифинга.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, процесс обсуждений затрагивает то, как должен выглядеть седьмой пакет санкций и какие компоненты он может содержать.

Единой позиции, в том числе со стороны федерального правительства Германии, относительно прекращения выдачи шенгенских виз российским гражданам нет, уточнил Хебештрайт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые страны ЕС предложили не выдавать шенгенские визы в рамках санкционной политики объединения.

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