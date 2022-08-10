Чебоксары, 10 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Чувашии снижается количество вновь госпитализированных в ковидные стационары и суточное число вылечившихся от COVID-19. Что касается заболеваемости, то заражаться коронавирусной инфекцией в республике стали чаще. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По информации на 10 августа, всего в Чувашии официально подтверждено 83 008 случаев заражения коронавирусом, в том числе 8 и 9 августа выявлено соответственно 71 и 90 случаев инфицирования — таким образом, суточная заболеваемость возросла на 26,76%. Отметим, что в последний раз более 90 случаев заражения коронавирусом в сутки в Чувашии выявили 21 марта.

Вылечились от ковида в республике 77 769 пациентов, из них 8 и 9 августа выписаны 75 и 66 человек соответственно. Доля выздоровевших составляет 93,68%.

Число госпитализаций снизилось: 9 августа направление в ковид-стационары 34 больных, 8 августа был 41 такой пациент.

Четвёртые сутки подряд (6 — 9 августа) в Чувашии умирает по одному ковидному больному. Количество жертв пандемии достигло 4658 человек.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии на проектирование нового больничного комплекса, в том числе инфекционного стационара, предусмотрено свыше 233 млн рублей. Средства направляются из федеральной казны и республиканского бюджета.

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