Пули-Алам, Афганистан, 10 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В афганской провинции Логар в ходе двух отдельных инцидентов в административном центре этой провинции двое водителей такси были убиты неизвестными лицами. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Mate Marschalko Убийство

Первое убийство произошло вечером 9 августа в районе «Аль-Тамур» города Пуле-Алам, столицы провинции. По данным источников, преступники буквально изрешетили таксиста, выпустив него 30 пуль.

Второй инцидент произошёл через два часа после первого убийства в кишлаке Хесарак, пригороде Пуле-Алама. Вторую жертву звали Мухаммад Ибрагим, он несколько лет водил такси в Пуле-Аламе. В него также в упор выстрелили несколько раз.

Причины убийств пока не известна. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не сделали никаких заявлений.

В последнее время в Пуле-Алме возросло количество убийств при загадочных обстоятельствах.