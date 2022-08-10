Тбилиси, 10 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Митрополит Ахалкалакский, Кумурдо и Кари Грузинской православной церкви (ГПЦ) Николоз (Пачуашвили) 10 августа посетил осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом он сообщил журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Первое, что я заметил, когда пришел, это то, что я никогда не видел его таким худым. Он сказал мне, что с тех пор, как его перевели в клинику, похудел на 11 килограммов», — сказал священнослужитель.

Он рассказал, что призвал Саакашвили не отчаиваться, так как такие мысли «от Дьявола». Митрополит также заявил, что считает политическим вопрос об отправке экс-президента на лечение за границу.

Напомним, сразу после ареста Саакашвили 1 октября 2021 года он и его сторонники начали пытаться доказать, что он в крайне тяжёлом состоянии и скоро может умереть. В апреле экс-президент заявил, что страдает анорексией и может умереть со дня на день, если его не выпустят за границу. С мая политик находится в тбилисской клинике и продолжает заявлять о критическом состоянии. В июле его адвокат Валерий Гелбахиани заявил, что экс-президент решил уйти из грузинской политики.