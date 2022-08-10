Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM За минувшие сутки в Санкт-Петербурге зафиксирован 2894 случая заражения коронавирусом, что на 255 случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 10 августа сообщили в региональном штабе.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки 12 больных, ровно столько же, сколько и за предыдущие. Переболели вирусом за сутки 1788 человек. Это на 225 пациентов больше, чем за 8 августа.

Лечатся от ковида и пневмонии на базе стационаров 1753 пациента (+101 по сравнению с предыдущими сутками). За сутки в городе госпитализировали в больницы 231 больного (+117). В реанимации лежат 172 пациента (+19). Жизнь 16 человек поддерживают аппараты ИВЛ. При этом 101 петербуржца (+54) выписали за сутки из больниц.

Амбулаторно, вне стационаров от вируса лечатся 12 180 пациентов. Число таких больных за сутки увеличилось на 915 человек.

За всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 575 669 случаев заражения коронавирусом. Жертвами вируса стали 34 416 человек, а переболели им 1 521 269 пациентов.

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