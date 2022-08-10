Кызыл, 10 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Туве за шесть месяцев 2022 года родилось 2950 детей. При этом ушли из жизни 1457 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Правительство Тувы Празднование Шагаа. Тува

В связи с этим в республике зафиксирован естественный прирост населения, который составил 1 493 человека.

«По сравнению с прошлым годом рождаемость снизилась на 8,1 процента, смертность увеличилась на 9,3 процента», — отметили в службе статистики.