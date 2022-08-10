Симферополь, , 15:00 — REGNUM Число пострадавших при взрывах на аэродроме в Новофедоровке, который расположен на западном побережье полуострова Крым, увеличилось до 14. Об этом 10 августа сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов Kremlin.ru

«К сожалению, у нас 14 раненых и один погибший. Из 14 раненых только один госпитализирован, все остальные дома находятся. У всех ранения легкой степени тяжести», — сказал он.

Также глава Крыма подчеркнул, что всем пострадавшим при взрывах на аэродроме в Новофедоровке окажут помощь и никого из них не оставят без поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших в результате ЧП вблизи курортного поселка Новофедоровка в Сакском районе Крыма увеличилось до 13 человек.