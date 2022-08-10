Тамбов, 10 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Тамбовской области 10 августа выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом — на 16 больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Госпитализированы 14 человек. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 232 случая заражения.

После выздоровления выписаны 115 тыс. 105 пациентов, в том числе 47 — за последние сутки.

За весь период скончались 2455 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.