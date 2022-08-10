Донецк, 10 августа, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Есть кинологи, готовые бесплатно обучать и даже дарить собак, но руководство ДНР не выделяет на это необходимые средства. Об этом ИА REGNUM 10 августа заявила волонтёр из ДНР на условиях анонимности.

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«Для успешного разминирования нужны специальные собаки. Предложения от кинологов, причем ветеранов с опытом разминирования в военных конфликтах, уже поступали», — сообщил волонтёр.

Один из кинологов готов предоставить возможность обучения желающих на освобожденных от Украины территориях, он также готов подарить собак с последующим обучением людей дрессуре, отметил собеседник агентства.

«Но донецкая власть заявляет, что на собак нет средств. Как и на все остальные важные вещи», — констатирует волонтёр.

Существенное усиление кинологической службы значительно поможет Донбассу и другим освобожденным территориям спасти множество людей от многочисленных ранений и гибели, считает собеседник агентства.

Также волонтер отметил, что стоит обучать только тех, кто достаточно терпелив, любит собак и готов понимать психологию противоминной борьбы, включая женщин в случае их желания. Одним из самых известных примеров является Дина Волкац, выдающийся собаковод времен Великой Отечественной войны.

«Поэтому стереотипы об исключительно мужской работе тут неуместны», — заключил волонтёр.

Напомним, что ВСУ регулярно обстреливают Донецк и другие города Донбасса специальными снарядами, которые рассыпают малозаметные мины ПФМ-1, от действия которых уже погибали мирные жители.