Обстрел ВСУ повредил здание администрации посёлка Зайцево в ДНР
Горловка, ДНР, 10 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Здание администрации посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республике повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил 10 августа мэр Горловки Иван Приходько.
Юрий Пущаев ИА REGNUM
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Он указал адрес здания поселковой администрации — улица Карбышева, 41. Ранее Приходько сообщал о сильных боях в посёлке. Пожилая женщина пострадала при обстреле.
«Обстрел Зайцево продолжается», — написал Приходько в телеграм-канале.
Зайцево находится севернее Горловки.
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