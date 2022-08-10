Горловка, ДНР, 10 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Здание администрации посёлка Зайцево в Донецкой Народной Республике повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщил 10 августа мэр Горловки Иван Приходько.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Вход в гостиницу «Донбасс палас» после обстрела

Он указал адрес здания поселковой администрации — улица Карбышева, 41. Ранее Приходько сообщал о сильных боях в посёлке. Пожилая женщина пострадала при обстреле.

«Обстрел Зайцево продолжается», — написал Приходько в телеграм-канале.

Зайцево находится севернее Горловки.

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