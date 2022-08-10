Бишкек, 10 августа, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Существуют версии, согласно которым отдельные страны пытаются пролоббировать срыв проекта строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан. Об этом 9 августа заявил политолог из КиргизииБакыт Бакетаев, пишет телеграм-канал, освещающий события в Туркестане.

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«К примеру, к таковым относится тот же Казахстан, которому не выгодно уменьшение объемов грузопотока, сегодня проходящего через него», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, проект новой железнодорожной магистрали власти обсуждают уже много лет, но всё никак не могут прийти к консенсусу. И из-за этого ситуация «напоминает известную басню Ивана Крылова «Лебедь, щука и рак».

«Думаю, что мы (Киргизия) должны первыми пойти на те условия, которые предлагают другие страны и поискать с ними консенсус. Потому что железная дорога для Киргизии куда нужнее, чем другим участникам проекта — Китаю и Узбекистану», — отметил Бакетаев.

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