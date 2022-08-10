Москва, 10 августа, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Федеральный бюджет России с января по июль 2022 года исполнен с профицитом 482 млрд рублей. Исполнение текущего бюджета и формирование нового, несомненно, будет учитывать новые геоэкономические реалии и развития новых деловых и логистических связей с партнерами на мировых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«Как будут монетарные власти формировать бюджет, покажет время. Запрошенная министерствами сумма в 5 трлн рублей не выглядит завышенной.

Ключевыми приоритетами должно стать безупречное выполнение социальных обязательств и развитие отраслей экономики с высокой добавленной стоимости, а также высокоскоростного транспорта.

Отдельным направлением стоило бы выделить инвестиции в высокотехнологичные российские компании, работающие на стыке финтеха, высокоскоростных блокчейн-вычислений и экомайнинга. Именно это направление становится сегодня локомотивом развития цифровой экономики России.

Международные резервы России, составляющие порядка 400 млрд долларов, продолжают подкармливать экономики западных стран. Значительную часть из этих средств, конечно, стоило бы инвестировать в крупнейшие российские инфраструктурные проекты, развития «экономики знаний».

Пока поступления в российский бюджет продолжают бить рекорды. По данным российского Минфина, только дополнительные доходы казны в июле от экспорта углеводородов превысили 349 млрд рублей.

Очень благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках способствует переходу в расчеты за рубли во внешней торговле по широкому спектру стратегических товаров и биржевых активов.

Сильный рубль за последние 10 лет не был основой для реализации бюджетной политики наших монетарных властей. О позиции экспортеров давно известно Минфину.

Но стоит еще и учитывать мнение боле 145 млн россиян, которые за последний календарный квартал увидели просвет и облегчение в решении вопросов личных финансов при стабильно сильной российской валюте», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерства и ведомства попросили Минфин дополнительно выделить средства из федерального бюджета на сумму порядка 5 трлн рублей ежегодно.

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