Вашингтон, , 15:08 — REGNUM Известная актриса Аманда Сейфрид рассказала об опыте съёмок без нижнего белья в 19 лет. Об этом 10 августа сообщило издание Deadline.

Аманда Сейфрид Цитата из интервью для Variety

«В 19 лет я хожу без нижнего белья — это нормально? Как я допустила это? О, я знаю, почему так произошло: мне было 19 лет, и я не хотела никого расстраивать и желала сохранить свою работу. Вот почему», — заявила актриса. Сейфрид также призналась, что желала бы начать карьеру в нынешнее время, когда на съёмочных площадках присутствуют специалисты, которые осуществляют контроль над степенью откровенности различных сцен.

Напомним, дебют Аманды Сейфрид в качестве актрисы состоялся в сериале «Как вращается мир» в 1999 году. Всего на счету артистки более 60 кинопроектов, включая драму «Хлоя» и триллер «Время».

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