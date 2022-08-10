Вашингтон, , 14:54 — REGNUM Президент Конгресса американской Полонии в Нью-Джерси Анджей Бургхардт выступил с протестом против планов властей Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) переустроить территорию возле памятника полякам, погибшим в Катыни.

«Мы не можем допустить визуального захоронения памятника, как хоронили жертв Катыни», — передаёт слова Бургхардта «Польское радио» .

Административная единица Exchange Place Alliance Special Improvement District (EPASID) проводит благоустройство района, в котором стоит памятник. Как утверждает Бургхардт, 14 апреля проект EPASID был отвергнут городской комиссией по планированию, но позже, под давлением адвокатов организации комиссия изменила своё решение. Несмотря на то, что Конгресс американской Полонии, Польско-Американская стратегическая инициатива и лично гражданка Жанна Дейли обжаловали это решение в суде, работы по благоустройству уже начались.

«Пространство вокруг памятника должно быть окаймлено с трех сторон насыпью высотой около 0,7 метра, а также расположенная вдоль скамья с неестественно высокими спинками высотой около 1,7 метра, то есть в рост человека. Густые кустарники на этой набережной дополнительно затенят памятник на высоту около 2,2 метров. они окружат фронт монумента и две его стороны плотным кольцом, в значительной степени заслоняя постамент скульптуры работы Анджея Питинского . Несколько свободный доступ будет только с его тыльной стороны, со стороны реки», — говорит Бургхардт.

По словам представителя польской диаспоры, расстояние от спинки высокой скамьи до лицевой стороны памятника будет всего 1,3 метра, а на оставшейся площадке с трудом смогут разместиться не более 200 человек, что будет препятствовать проведению торжественных мероприятий с возложением цветов.

В районе посёлка Катынь в Смоленской области в 1941 году немецкими нацистами были расстреляны польские офицеры и чиновники, арестованные при освобождении Красной Армией Западной Белоруссии и Западной Украины в 1939 году, и содержавшиеся в трудовых лагерях. В 1943 году германское руководство в пропагандистских целях провело эксгумацию тел, и обвинило в убийстве поляков советскую сторону. В современной Польше придерживаются трактовки событий, соответствующей утверждениям нацистов.