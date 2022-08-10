Сеул, , 14:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи обсудило 10 августа вопросы ликвидации последствий стихии, обрушившейся страну, сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в совещании, прошедшем под председательством президента страны Юн Сок Ёля, приняли участие министр внутренних дел и безопасности Ли Сан Мин, министр земли, инфраструктуры и транспорта Вон Хи Рён, министр экологии Хан Хва Чжин, а также руководители подведомственных им учреждений.

Известно, что члены правительства обсудили предварительный план мер по ликвидации ущерба, вызванного ливнями, и предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Глава государства призвал как можно скорее оценить степень ущерба и незамедлительно начать восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате наводнений, вызванных сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, девять человек погибли, ещё семь человек числятся пропавшими без вести.

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