Кишинёв, 10 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Молдавия может перестать существовать как независимое государство в течение ближайших двух — четырёх лет. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон 10 августа в интервью «КП».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Либо Молдова сохранит и укрепит свой нейтралитет, объединит страну и решит приднестровскую проблему, будет в хороших отношениях и с Россией, и с Западом, либо Молдовы не станет», — сказал Додон.

По его мнению, в случае утраты Молдавией суверенитета, часть её войдет в состав Румынии, а судьба другой части будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине.

По мнению Додона, жителям Молдавии нельзя уезжать из страны, так как это будет выполнением «плана» действующего президента Майи Санду. Он считает, что нужно оставаться и бороться. Экс-президент подчеркнул, что имел возможность получить «очень хорошие должности за рубежом», но предпочёл остаться.

Напомним, ранее Додон призвал сограждан и оппозиционные партии объединиться, чтобы сменить власть в стране.