Черкесск, 10 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В одном из сельских детских садов Карачаево-Черкесии расплодились змеи. Активисты местного отделения Общероссийского народного фронта взялись помочь жителям аула, обратившись в администрацию. Однако не получив реальной помощи, «фронтовики» направили запрос в прокуратуру региона.

Гадюка

«Представители президентского движения в Карачаево-Черкесии обратились в прокуратуру республики с просьбой разобраться в ситуации с дошкольным учреждением «Амара» в ауле Старо-Кувинск, где расплодились змеи. Ранее общественность аула пожаловалась, что в подвале здания обнаружено змеиное гнездо со скорлупой уже вылупившихся рептилий, а на ступенях была замечена взрослая гадюка», — говорится в сообщении отделения ОНФ.

Как считают общественники, несмотря на то, что в настоящее время в детском саду нет детей, и к тому же специальной службы по отлову змей в регионе также нет, это не повод оставлять проблему без должного внимания. Органы государственной власти и местного самоуправления. Должны принять самые серьезные меры для уничтожения рассадника змей, вплоть до привлечения специалистов из соседних регионов.

«Мы обратились в прокуратуру республики с просьбой разобраться в вопросе, для исключения несчастных случаев в новом учебном году», — заявила руководитель исполкома ОНФ в Карачаево-Черкесии Людмила Каппушева.