Курган, 10 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 10 августа с коронавирусной инфекцией госпитализировали шестерых человек, по выздоровлению выписали 53 человека. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего за сутки выявлены на 10 августа 37 заражённых коронавирусом курганцев, на пять человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 10 августа выявлено 105 897 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 104 294 человека, скончались 1444 пациента (ни одного за сутки).