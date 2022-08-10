Ярославль, 10 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности мэра Ярославля Илья Мотовилов проверил ход ремонта школы №1. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

yarnews.net Илья Мотовилов в школе №1

Работы на объекте проходят в рамках программы «Решаем вместе». В школе ремонтируют входную группу. Особенность заключается в том, что дизайн проекта оформляли выпускники 11 класса.

«Радует, что молодое поколение активно подключается к решению подобных задач. Еженедельно ребята приходят в родную школу и лично следят за ходом работ. Отмечу, что подрядчик работает качественно, в соответствии с установленными сроками», — заметил Мотовилов.

Всего в этом году ремонты проходят на 150 объектах образовательной сферы Ярославля.