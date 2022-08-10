* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изнасиловал женщину.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источник сообщил газете «8 Собх», что этого командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зовут Гульзар Гуджар, он проник в дом под предлогом поквартирного обхода и изнасиловал женщину.

По словам собеседника, инцидент произошёл несколько дней назад в уезде Варсадж в доме старейшины клана. Изнасилование вызвало конфликт между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Варсадж.

Жители уезда были возмущены этим инцидентом, но хранили молчание из-за страха перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сообщения об изнасилованиях женщин командирами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поступали и из других провинций.