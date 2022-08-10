Пекин, 10 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Сервис TikTok продолжает показывать в рекомендациях новые ролики от российских блогеров. Об этом 10 августа пишет Wired, ссылаясь на данные Tracking Exposed.

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Как отмечает издание, некоторые российские учётные записи продолжают загружать ролики, несмотря на запрет на публикацию нового контента. Исходя из исследования, соцсеть продолжает показывает пользователям из РФ новые видео от авторов, занимаясь тем самым «теневым продвижением». При этом «теневое продвижение» TikTok не позволяет видео оставаться на страницах создателей, однако каким-то образом продвигает эти ролики в рекомендации других пользователей.

ИА REGNUM напоминает, что сервис TikTok с 6 марта 2022 года запретил авторам из РФ публиковать новый контент. Пользователи из России также не могут смотреть видео от зарубежных блогеров.