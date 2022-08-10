Якутск, , 20:59 — REGNUM В Якутиив ближайшее время будут вводиться в строй четыре новые электростанции комбинированной генерации в северных и арктических районах республики. Об этом заявил 10 августа глава Якутии Айсен Николаев в ходе рабочей встречи с руководством ПАО «РусГидро».

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В ближайшее время, буквально в течение месяца, будут вводится в строй четыре новые электростанции комбинированной генерации в северных и арктических районах республики», — отметил глава региона.

Сторонами были внесены изменения в соглашение 2020 года о сотрудничестве для повышения надежности энергообеспечения поселка Черский, где будет построена дизельная электростанция мощностью 4 МВт.

Также планируется, что до 2024 года в Якутии построят и модернизируют 47 дизельных электростанций в арктических и северных районах республики с использованием возобновляемых источников энергии за счёт привлечения частных инвестиций. Затраты не оплачиваются заказчиком, а компенсируются за счёт экономии, достигнутой в результате их исполнения.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2022 года в Якутии резиденты Арктической зоны РФ (АЗРФ) полностью реализуют три новых проекта. Сейчас в якутской Арктике 12 компаний, которые создают по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики свыше 660 рабочих мест и инвестируют в производства 3,4 млрд рублей. Инвесторы уже вложили в экономику республики 1,07 млрд рублей, создали более 220 рабочих мест на новых предприятиях.

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