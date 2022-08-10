Ульяновск, 10 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Все муниципальные образования Ульяновской области приступили к жатве. По темпам уборки урожая лидером является Новоспасский район, по урожайности — Базарносызганский район. Два муниципалитета перешли символический порог по намолоту зерна в 100 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

По данным властей, Ульяновская область входит в число регионов Поволжья с высокими показателями урожайности зерновых. В настоящее время зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади более 200 тыс. гектаров, что составляет 32% от плана.

Намолочено 811 тыс. тонн при средней урожайности в 41 ц/га, каждые сутки убирается более 25 тыс. гектаров. По темпам жатвы лидером является Новоспасский район, где убрано 45% площади, максимальная урожайность отмечена в Базарносызганском районе — 60 ц/га. Символический рубеж по намолоту зерна в 100 тыс. тонн перешли Мелекесский и Чердаклинский районы.

В ходе обсуждения уборочной кампании губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил разработать для каждого района план использования удобрений и агротехнологий для увеличения урожайности почвы, чтобы выйти на более высокие показатели.

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Напомним, в 2022 году предстоит убрать урожай с площади 1,08 млн гектара, в том числе зерновыми и зернобобовыми посеяно 627,7 тыс. гектаров, техническими культурами занято 355,6 тыс. гектаров, картофель и овощи посажены на общей площади 3 тыс. гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM , в первом полугодии 2022 года на территории Ульяновской области управлением Россельхознадзора проконтролировано 5013,9 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки при экспорте в Белоруссию, Латвию, Израиль и Бельгию.