Ярославль, 10 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники просят проверить законность электромонтажных работ по подсветке «Губернаторской беседки» — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обращение градозащитника Ольги Мазановой.

Виктор Барышнев Работы в губернаторской беседке

«Губернаторская беседка» XIX века — один из самых узнаваемых исторических памятников Ярославля. Объект культурного наследия федерального значения расположен на Волжской набережной в историческом центре города, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 9 августа местные жители заметили электромонтажные работы в беседке.

«На фотографиях видно, что двое рабочих в спецовках и касках при помощи лестницы монтируют на фасады беседки черный электрокабель и различное оборудование. Кабель и оборудование крепят на фриз со стороны склона набережной, базы, каннелюры колонн — в районе баз и чуть ниже коринфских капителей. Все это хорошо просматривается с верхней Волжской набережной. По моему мнению, это выполнено очень грубо, и сильно портит вид памятника, — пишет Ольга Мазанова в своем письме в департамент объектов культурного наследия Ярославской области.

Виктор Барышнев Провода

Уже вечером 9 августа после подключения градозащитников все работы в беседке прекратили, провода с колонн убрали. Однако, Ольга Мазанова просит региональный департамент объектов культурного наследия проверить законность проведения работ и необходимость их согласования.

«Нужна ли предварительная разработка проекта подсветки памятника «Губернаторская беседка» и его согласование органом охраны ОКН? Требуется ли историко-культурная экспертиза историко-культурная подсветки ОКН «Губернаторская беседка»? (например, проекты подсветки ансамбля Ростовского кремля и подсветки церкви Ильи Пророка в Ярославле проходили историко-культурную экспертизу, и было общественное обсуждение этих экспертиз на сайте департамента)», — отмечается в обращении градозащитницы.

Анна Кузьмина Беседка 10 августа

В самом департаменте объектов охраны культурного наследия пока не были готовы к комментариям, переслав запрос корреспондента ИА REGNUM в мэрию как инициатора работ по подсветке беседки.