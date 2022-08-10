В Ярославле памятник федерального значения опутали проводами
Ярославль, 10 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. В Ярославле градозащитники просят проверить законность электромонтажных работ по подсветке «Губернаторской беседки» — объекта культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на обращение градозащитника Ольги Мазановой.
«Губернаторская беседка» XIX века — один из самых узнаваемых исторических памятников Ярославля. Объект культурного наследия федерального значения расположен на Волжской набережной в историческом центре города, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 9 августа местные жители заметили электромонтажные работы в беседке.
Уже вечером 9 августа после подключения градозащитников все работы в беседке прекратили, провода с колонн убрали. Однако, Ольга Мазанова просит региональный департамент объектов культурного наследия проверить законность проведения работ и необходимость их согласования.
В самом департаменте объектов охраны культурного наследия пока не были готовы к комментариям, переслав запрос корреспондента ИА REGNUM в мэрию как инициатора работ по подсветке беседки.