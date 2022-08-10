Рига, 10 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Соединенные Штаты поставили киевскому режиму системы оружия, которые эффективно показали себя в бою, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи со своим латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

Ллойд Остин

«Вы видели, что мы поставили некоторое число систем, которые очень и очень актуальны и эффективны в этой битве, и мы продолжим это делать», — заявил он.

При этом о каких именно системах идет речь, Остин не уточнил.