Химки, Московская область, 10 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Подмосковные «Химки» планируют подписать контракт с новым главным тренером Николаем Писаревым на два года. Об этом 10 августа заявил сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Мы близки к подписанию контракта с Николаем Николаевичем Писаревым. Ориентировочно хотим подписать контракт на два года, это предварительно», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он добавил, что в ближайшие часы может состояться подписание контракта, и Писарев проведёт первую тренировку с командой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Терюшков выразил надежду, что Российский футбольный союз (РФС) согласится на совмещение Писаревым постов в сборной России и клубе.