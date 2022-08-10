Донецк, 10 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли обстрелам город Макеевка и населённый пункт Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что киевские боевики обстреляли Зайцево в 13:00 (совпадает с мск), выпустив по нему семь снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 14:15 ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив по городу семь снарядов калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее военный корреспондент WarGonzo сообщил, что в Донецкой Народной Республике начался штурм посёлка Зайцево.