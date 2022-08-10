Москва, 10 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Руководители МИД стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором призывают Россию передать контроль над Запорожской АЭС Украине.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Они утверждают, что такие действия необходимы для безопасной и надёжной эксплуатации электростанции.

«Украинский персонал, отвечающий за эксплуатацию Запорожской АЭС, должен иметь возможность выполнять свои обязанности без угроз и давления», — говорится в заявлении глав МИД.

Напомним, что руководство Запорожской области регулярно сообщает об обстрелах атомной электростанции, которые проводят украинские войска.