Красноярск, 10 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Красноярском крае по итогам первого полугодия 2022 года зафиксирована естественная убыль населения (8141 человек). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в Красноярскстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Убыль населения

По данным статистиков, в январе–июне 2022 года в регионе родилось 12 944 ребёнка, умерло 21 085 человек. По сравнению с 2021 годом рождаемость в крае сократилась на 8,6%; смертность повысилась на 3,4%.

Добавим, в Сибирском федеральном округе в январе–июне 2022 года рождаемость по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 6,5% (в России — на 6,3%), смертность сократилась на 1% (по РФ — на 7,4%).

Как сообщало ИА REGNUM, Нижегородской области удалось выйти из топ-10 антирейтинга по уровню общего коэффициента смертности.

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