Лондон, 10 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. План претендентки на пост главы Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс, нынешний министр иностранных дел, сосредоточиться на снижении налогов для преодоления кризиса стоимости жизни является «самоубийственным» и может привести к формированию лейбористского правительства, предупредил бывший лидер Консервативной партии и экс-министр внутренних дел Майкл Говард, как сообщает об этом The Telegraph.

Policy Exchange Лиз Трасс

Говард, который поддерживает другого кандидата — бывшего министра финансов Риши Сунака, сказал, что подход, за который выступает Трасс, «не нов» и был опробован уже в 1970-х годах.

«Мы это уже видели», заявил он. По его мнению, снижение налогов в данный момент приведет к еще более высокой инфляции, «всё большим и большим заимствованиям», рецессии и «неизбежному» лейбористскому правительству.

По словам Говарда, предложенный Сунаком подход, предусматривающий оказание более прямой и адресной финансовой поддержки самым нуждающимся людям, будет наилучшим способом помочь домохозяйствам в ситуации растущих цен и счетов за электроэнергию.

Трасс неоднократно уклонялась от ответа на вопрос, одобрит ли она выделение миллиардов фунтов на то, чтобы помочь населению справиться с повышением тарифов на электроэнергию, которое должно произойти в октябре 2022 года. В качестве решения она предложила снижение налогов.

Но критики утверждают, что снижение налогов не поможет малоимущим и пенсионерам, и всё чаще звучат призывы к тому, чтобы она пообещала дополнительную прямую поддержку.