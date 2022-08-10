Екатеринбург, 10 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Следственный комитет будет ходатайствовать в суде об аресте женщины, которая 9 августа была задержана при продаже своего семилетнего сына. Об этом сообщил журналистам старший помощник главы областного свердловского следственного управления Александр Шульга.

Sledcom.ru Следственный комитет

Сейчас временно неработающей даме 1986 года рождения предъявлено обвинение по ч.2 ст.127.1 УК РФ. За торговлю детьми она предусматривает до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, женщину задержали в одном из торговых центров Екатеринбурга. Она продала своего ребёнка за 300 тыс. рублей.