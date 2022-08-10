Белгород, 10 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Открытые соревнования по сапсёрфингу впервые состоятся в Белгороде. Об этом 10 августа сообщил мэр города Антон Иванов.

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Спортивное мероприятие проведут 14 августа в 17:00 и приурочат ко Дню физкультурника. Старт намечен на городской набережной у лодочной станции, участники на скорость проплывут 200 метров. Необходима предварительная регистрация.

«Видим, насколько белгородцам нравится катание на сапах. Сапборды и вёсла бесплатно предоставят организаторы. Участвовать могут все желающие с 18 лет», — пояснил мэр.

После соревнований на сапбордах смогут прокатиться желающие зрители.