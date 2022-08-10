* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большое количество афганских журналисток лишились работы, а те немногие, кто до сих пор ещё работает в СМИ, проводят программы в строгих условиях и при обязательном ношении масок. Об этом сообщает портал darivoa.com.

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Согласно отчёту медиа-организации в Афганистане, в 2021 году около 70% женщин прекратили работу в СМИ, и некоторые из них были вынуждены покинуть свою страну из-за давления. Одной из таких журналисток является Хадича Амин, которая до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти работала телеведущей, а теперь вынуждена покинуть свою страну.

Амин сказала «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом): »Мы не верили, что наступит такой день, когда мы станем эмигрантами; мы, женщины, приносили жертвы и боролись в течение 20 лет за то, чтобы афганские женщины осуществили свои мечты и получили права, которые дал им ислам».

Средства массовой информации Афганистана оказались в тяжёлом положении при режиме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые постоянно оказывают давление, особенно ограничивая деятельность женщин в СМИ. Не так давно в Афганистане вооружённые люди избили журналистку.

Хизер Барр, глава женского отдела международной организации «Хьюман Райтс Вотч», говорит, что обязательное ношение масок повлияло на деятельность журналисток в Афганистане.

«Женщин показывают по телевидению… и в какой-то степени для других девушек это луч надежды, что афганские женщины в той или иной степени участвуют в общественной жизни», — сказала Барр.

В последние годы десятки афганских журналистов погибли в ходе подготовки репортажей. Под властью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также участились случаи избиения и преследования репортёров.

Некоторые правозащитные организации считают, что в Афганистане нет свободы слова. Но Забиулла Муджахид, официальный представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не принимает это утверждение. Он говорит, что телевидение и другие средства массовой информации продолжают работать в Афганистане.

«Они [телевидение и СМИ] продолжают делать то, что делали раньше [вести трансляции]. Правительство принимает критику. Есть критика народа в отношении различных функций правительства», — указал он.

Но, по словам Файзе Зирак, одной из афганских журналисток, бежавших из Афганистана из-за давления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается предотвратить широкое присутствие женщин в СМИ, навязывая строгие условия.

«В настоящее время мы наблюдаем, что в отношении женщин было введено множество ограничений, особенно в отношении журналисток. Это означает, что постепенно они хотят полностью удалить женщин из средств массовой информации и почти из всех сфер, где они ещё работают. Они хотят сформировать общество, в котором женщины не имеют роли», — уверена она.

Самия Фортун, независимая журналистка из Нидерландов, просит международное сообщество и журналистов поддержать свободу СМИ и особенно журналисток в Афганистане. Она говорит, что пыталась отразить страдания и проблемы афганских женщин и смогла опубликовать эти новости в СМИ Нидерландах и Бельгии. Выразив свое неудовольствие действиями международного сообщества в этом отношении, она сказала: »Почему международное сообщество не воспринимает эти новости всерьёз и не предпринимает серьёзных действий?»

В то время как некоторые журналистки жалуются на то, что им мешают освещать проблемы в стране, ряд других журналистов просят не удерживать женщин от активной деятельности под различными предлогами, в том числе гендерной дискриминации.