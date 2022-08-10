Казань, , 15:29 — REGNUM В столице Татарии заработала первая в России линия обработки илового осадка. Глава Казани Ильсур Метшин назвал это событие «коммунальной и экологической революцией», сообщает пресс-служба мэрии.

Линия обработки илового осадка в Казани Kzn.ru

На цементные заводы России с казанского водоканала начали поставлять биотопливо, которое получили в результате термомеханической обработки илового осадка. Ежедневно на линии из 450 тыс. кубометров канализационных стоков производят 70 тонн биотоплива при проектной мощности 100 тонн. Казань смогла отказаться от использования иловых полей, представляющих экологическую проблему.

«Первая в России линия термомеханической обработки илового осадка — это коммунальная и экологическая революция для Казани», — отметил Метшин, добавив, что ушла наблюдаемая долгие годы проблема.

Ранее на иловых полях ежедневно складировалось 250 тонн осадка, площадь которых за 50 лет составила 110 га.

По словам директора «Водоканала» Андрея Егорова, иловый осадок, получаемый после очистки сточных вод, обезвоживается на центрифугах до влажности 75%, а затем поступает в сушильные барабаны, где температура составляет 500 градусов. Высушенный осадок в виде гранул по транспортерам поступает на хранение. Процесс полностью автоматизирован, сотрудники лишь контролируют работу оборудования.

При обработке илового осадка нет выхлопа газа в атмосферу, подчеркнул Егоров. Линия на 70% состоит их отечественных компонентов, на зарубежные агрегаты подбирают аналоги. Готовым продуктов ежедневно заполняют до 7 «КамАзов».

Переработанную продукцию также можно использовать для рекультивации земель и в дорожном строительстве.

Строить линию обработки илового осадка начали в конце 2018 года на собственные средства МУП «Водоканал». Завершилось строительство в 2021 году. В июне 2022 года цех получил сертификат «Биотопливо твердое».

Как сообщало ИА REGNUM, России необходимо разработать собственную климатическую программу на научной основе и рекомендовать ее миру, считает лидер российских «Зеленых» Андрей Нагибин.

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