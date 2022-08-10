Москва, 10 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Запросы российских министерств на дополнительную поддержку Минфина можно понять — в условиях жестких санкций и разрыва экономических связей российских предприятий с зарубежными контрагентами экономика оказалась в режиме вынужденной и резкой «структурной перестройки», заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов

«Новые экономические связи, вложения в расширение инфраструктуры в южном и восточном направлениях, создание импортозамещающих производств требуют дополнительного финансирования, доступа к инвестиционным ресурсам и относительно дешевому кредитованию.

Кроме того, предприятия наиболее пострадавших отраслей, сотрудники, теряющие работу, семьи с низким уровнем доходов нуждаются в мерах поддержки и адаптации. К тому же, как замечал министр финансов Антон Силуанов , проведение военной спецоперации на Украине требует «огромных финансовых ресурсов».

Помимо общей суммы, было бы интересно увидеть распределение заявок на увеличение расходов по министерствам и целям.

В законе о федеральном бюджете на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг. предусматривается, что в 2023 г. расходы составят 25,24 трлн руб., в 2024 г. — 26,35 трлн руб. То есть запросы министерств и ведомств предполагают увеличение расходной базы приблизительно на 19-20% к параметрам, утвержденным действующим законом о бюджете, принятым в прошлом году.

При этом риски для доходной базы бюджета в будущие годы связаны с вероятным сокращением нефтегазовых доходов в условиях отложенной реализации шестого пакета санкций ЕС и обсуждаемых G7 возможных новых ограничений («потолок цен» на экспорт российской нефти), а также стратегии ЕС по избавлению в ближайшие годы от газовой зависимости (этот процесс ускоряется и за счет резкого сокращения поставок Газпрома).

Прогнозируемое замедление роста мировой экономики также создает риски снижения мирового спроса и цен на нефть. Впрочем, определенный запас прочности есть — бюджет на три года верстался в 2021 году при значительно более консервативных оценках цены Urals, чем текущие цены.

Не нефтегазовые доходы в условиях прогнозируемого ЦБ РФ двухлетнего спада в экономике (2022–2023 гг.) также могут показать в 2023 году слабую динамику. В целом, в условиях риска для доходной базы бюджета, значительное увеличение бюджетных расходов может привести к устойчивому бюджетному дефициту, финансирование которого грозит ускорением роста денежной массы, инфляции и может потребовать от ЦБ РФ более высокого уровня ключевой ставки.

В то же время Силуанов, признавая необходимость ориентации бюджетной политики на новые задачи, говорит и о цели сохранения макроэкономической устойчивости и финансовой стабильности.

Поэтому не факт, что все запросы министерств и ведомств будут удовлетворены полностью и, скорее всего, увеличение расходов будет отчасти компенсировано их перераспределением по другим направлениям», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерства и ведомства подали заявки в Минфин на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сверх доведенных лимитов на сумму порядка 5 трлн рублей ежегодно.

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