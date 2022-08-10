Москва, 10 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Запросы российских министерств на дополнительную поддержку Минфина можно понять — в условиях жестких санкций и разрыва экономических связей российских предприятий с зарубежными контрагентами экономика оказалась в режиме вынужденной и резкой «структурной перестройки», заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
«Новые экономические связи, вложения в расширение инфраструктуры в южном и восточном направлениях, создание импортозамещающих производств требуют дополнительного финансирования, доступа к инвестиционным ресурсам и относительно дешевому кредитованию.
Кроме того, предприятия наиболее пострадавших отраслей, сотрудники, теряющие работу, семьи с низким уровнем доходов нуждаются в мерах поддержки и адаптации. К тому же, как замечал министр финансов Антон Силуанов, проведение военной спецоперации на Украине требует «огромных финансовых ресурсов».
Помимо общей суммы, было бы интересно увидеть распределение заявок на увеличение расходов по министерствам и целям.
В законе о федеральном бюджете на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг. предусматривается, что в 2023 г. расходы составят 25,24 трлн руб., в 2024 г. — 26,35 трлн руб. То есть запросы министерств и ведомств предполагают увеличение расходной базы приблизительно на 19-20% к параметрам, утвержденным действующим законом о бюджете, принятым в прошлом году.
При этом риски для доходной базы бюджета в будущие годы связаны с вероятным сокращением нефтегазовых доходов в условиях отложенной реализации шестого пакета санкций ЕС и обсуждаемых G7 возможных новых ограничений («потолок цен» на экспорт российской нефти), а также стратегии ЕС по избавлению в ближайшие годы от газовой зависимости (этот процесс ускоряется и за счет резкого сокращения поставок Газпрома).
Прогнозируемое замедление роста мировой экономики также создает риски снижения мирового спроса и цен на нефть. Впрочем, определенный запас прочности есть — бюджет на три года верстался в 2021 году при значительно более консервативных оценках цены Urals, чем текущие цены.
Не нефтегазовые доходы в условиях прогнозируемого ЦБ РФ двухлетнего спада в экономике (2022–2023 гг.) также могут показать в 2023 году слабую динамику. В целом, в условиях риска для доходной базы бюджета, значительное увеличение бюджетных расходов может привести к устойчивому бюджетному дефициту, финансирование которого грозит ускорением роста денежной массы, инфляции и может потребовать от ЦБ РФ более высокого уровня ключевой ставки.
В то же время Силуанов, признавая необходимость ориентации бюджетной политики на новые задачи, говорит и о цели сохранения макроэкономической устойчивости и финансовой стабильности.
Поэтому не факт, что все запросы министерств и ведомств будут удовлетворены полностью и, скорее всего, увеличение расходов будет отчасти компенсировано их перераспределением по другим направлениям», — считает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерства и ведомства подали заявки в Минфин на дополнительное финансирование из федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сверх доведенных лимитов на сумму порядка 5 трлн рублей ежегодно.
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