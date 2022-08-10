Варшава, 10 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. На реке Одер в Польше произошла экологическая катастрофа из-за попавшего в воду ядовитого растворителя. Об этом 10 августа сообщает издание Gazeta Wyborcza.

Алексей Максютов Река

Отмечается, что ядовитые вещества стали попадать в реку в Нижней Силезиим порядка двух недель назад. Первые последствия отравления рыбы заметили 27 июля, 9 августа на Любушском участке реки стали заметны химические вещества.

Также сообщается, что река пахнет хлором и стоками, а на поверхность всплыли тысячи мертвых рыб.