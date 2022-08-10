Российский рынок ипотеки оживет осенью 2022 года — прогноз экономиста
Москва, 10 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В РФ в перспективе будут расти объемы выдачи ипотечных, потребительских и автокредитов. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 августа сделала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.
«По ипотечному кредитованию осенью можно будет наблюдать рост объемов. В это время всегда рынок начинает оживляться. Дальнейшее восстановление российской экономики позволит наращивать объемы и потребительского кредитования, — сказала она. — Что касается автокредитов, то сейчас идет перестройка рынка. Европейские и американские марки ушли. Их заменяют азиатские, и граждане РФ обращают на них всё больше внимания. Поэтому в перспективе можно ожидать роста объема данного вида кредитования».
Она подчеркнула, что, по прогнозам, ключевая ставка Банка России продолжит снижаться, а значит, ставки по кредитам тоже пойдут вниз и привлекут еще больше внимания населения к кредитованию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам экономиста Александра Сафонова, в России снижение темпов кредитования наблюдается во всех сегментах.