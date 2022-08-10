Москва, 10 августа, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В РФ в перспективе будут расти объемы выдачи ипотечных, потребительских и автокредитов. Такой прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 10 августа сделала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«По ипотечному кредитованию осенью можно будет наблюдать рост объемов. В это время всегда рынок начинает оживляться. Дальнейшее восстановление российской экономики позволит наращивать объемы и потребительского кредитования, — сказала она. — Что касается автокредитов, то сейчас идет перестройка рынка. Европейские и американские марки ушли. Их заменяют азиатские, и граждане РФ обращают на них всё больше внимания. Поэтому в перспективе можно ожидать роста объема данного вида кредитования».

Она подчеркнула, что, по прогнозам, ключевая ставка Банка России продолжит снижаться, а значит, ставки по кредитам тоже пойдут вниз и привлекут еще больше внимания населения к кредитованию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам экономиста Александра Сафонова, в России снижение темпов кредитования наблюдается во всех сегментах.