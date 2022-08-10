Самара, 10 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Фестиваль набережных «ВолгаФест 2022» пройдет в Самаре с 23 по 28 августа. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Публика на фестивале

Сообщается, что в 2022 году фестиваль пройдёт в Самаре на первой очереди набережной. Тема года — «Детство».

Отмечается, что на пляже первой очереди набережной Самары намерены возвести фестивальный городок с амфитеатром и инфраструктурой. Жители и гости города смогут увидеть спектакль «Сказка о потерянном голосе» и услышать много музыки, отведать волжской кухни, купить сувениры. Будет работать площадка для лекций и творчества.

Сообщается, что на пляже создадут интерактивный Лес-лабиринт и гигантскую скульптуру Алангасара — героя уральского эпоса.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что фестиваль «ВолгаФест» в Самаре проходит на набережной реки Волги с 2016 года.