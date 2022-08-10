Москва, 10 августа, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Литовские фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас продолжат выступать в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Об этом 10 августа заявила Навка.

Василий Иванов ИА REGNUM Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко, Татьяна Навка и Пётр Чернышев

«Маргарита и Повилас продолжат выступать в шоу. Своих планов они не меняют», — приводит слова Навки ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Ванагаса литовских государственных наград за выступление в шоу Навки в Сочи.