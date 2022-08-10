Москва, 10 августа, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В крупных городах России осенью 2022 года можно будет наблюдать сильный рост спроса на съемную недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Merio Аренда

«К осени 2022 года аренда жилья в РФ подорожает. Это традиционно. Ведь именно со второй половины августа начинается сезон. Самыми востребованными являются студии. Далее идут однокомнатные квартиры. Что касается апартаментов, то здесь тоже можно будет видеть рост цен. Эти виды жилья являются наиболее популярными и доступными для граждан, — сказала Ермилова. – Этой осенью при стабильной эпидемиологической ситуации можно будет наблюдать рост спроса на съемное жилье в крупных городах. Как со стороны жителей РФ, так и со стороны иностранцев. Поэтому этот год может стать одним из пиковых [по объему сдачи квартир в аренду] за последние годы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что предложение аренды квартир в РФ выросло на 18-30%.