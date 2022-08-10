Вашингтон, 10 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Церемония вручения премий «Золотой глобус» вновь будет транслироваться на телевидении. Об этом 10 августа сообщило издание The Hollywood Reporter.

Goldenglobes.com Церемония вручения премии «Золотой глобус»

По данным источника, канал NBC будет показывать торжество, проведение которого запланировано на 10 января 2023 года. Стоит отметить, что представители канала подобную информацию пока что официально не подтверждали.

Напомним, NBC отказался транслировать «Золотой глобус» в 2022 году. Поводом для подобного решения стало отсутствие темнокожих представителей в составе Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA).