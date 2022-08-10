Берлин, 10 августа, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Визит депутатов Бундестага на Тайвань сильно испортит отношения ФРГ и КНР, но у Германии нет возможности проводить независимую политику. Об этом ИА REGNUM 10 августа заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Bundesregierung/Kugler Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц

«Да, это испортит отношения с КНР, но по другому, чем в фарватере США, элита ФРГ не может действовать по определению», — заявил эксперт.

У ФРГ нет самостоятельной политики относительно КНР на базе национальных интересов, уверен политолог.

Частично свободен был Герхард Шрёдер на посту канцлера, еще более свободен был Вилли Брандт. Даже о некоем подобии независимости в политике можно говорить во время эпохи правлении Ангелы Меркель, полагает Борисов.

«Меркель сопротивлялась давлению со стороны США по энергетическому направлению. С избранием правительства Олафа Шольца о свободе воли в немецкой политике говорить не приходится совершенно», — заключил эксперт.

Напомним, что в конце октября Тайвань собрались посетить с официальным визитом ряд депутатов немецкого парламента.