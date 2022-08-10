Москва, 10 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Намерение властей Литвы лишить гражданства самую титулованную фигуристку своей страны Маргариту Дробязко вызывает изумление даже на фоне остальной антироссийской истерии, отметил член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР).

Paykin.online Борис Пайкин

Как сообщало ИА REGNUM, литовские фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко были лишены государственных наград за выступление в Сочи. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о необходимости пересмотреть законодательные акты, чтобы обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Она его получила в порядке исключения, чтобы пара могла выступать за Литву на Олимпийских играх.

«Она вместе с партнером Повиласом Ванагасом тринадцать раз становилась чемпионкой страны. Но стоило им согласиться на выступление в российском шоу, как все достижения, титулы, заслуги оказались Литве не нужны. Надеюсь, Министерство спорта России инициирует предложение о предоставлении российского гражданства Маргарите Дробязко. Мы, в отличие от Литвы, ценим таланты», — отметил Пайкин в своём телеграм-канале.