Москва, 10 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Россия продолжает существовать в тренде, заданном реформами Егора Гайдара, которые направлены на уничтожение всей сложности, что было в советском обществе и на превозношение всего дегазационного и криминального. И от этого нам необходимо избавляться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской программы «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Что такое реформы Гайдара? Это дубина в руках коллективного идиота или коллективного преступника. Дубиной был нанесен удар по всему тому, что обеспечивает сложнейшее воспроизводство и развитие накопленного опыта, обогащая его чем-то новым, сращивая эту новизну с тем, что уже достигнуто. И все это очень небезболезненно. Все это создавать мучительно, трудозатратно, а разрушить это можно в миг единый. Такое разрушение я называю управляемым регрессом» — заявил Кургинян.

Он отметил, что можно перестать обрабатывать поле, и она порастет различными уродливыми сорняками. Но точно также можно перестать обрабатывать человека или культивировать определенные навыки, закрыв места, где происходила мучительная культивация. Человек, которого перестали окультуривать точно также превращается в поле, поросшее сорняками, и разницы здесь никакой нет.

«А почему вдруг перестают культивировать? А потому что начинаются размышления о том, что слишком дорого, слишком трудозатратно, слишком издержечно и не слишком нужно. Это «совки дурили». Вы мучительно производите компьютерную технику, те же «Эльбрусы», например, преодолевая отставание от Запада, пусть не самым лучшим образом, а вам говорят, что ваши усилия тщетны, что вы отстали навсегда, и что вам нужно отказаться от воспроизводства навыков, необходимых для производства этого, и купить более совершенную западную», — отметил политолог.

Чтобы убить всю сложность достаточно передать центры воспроизводства сложных технических и иных изделий или навыков передать обыкновенным грабителям, для которых вся сложность — мерзость, а также кинуть все это в рыночную стихию.