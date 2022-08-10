Москва, 10 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Россия продолжает существовать в тренде, заданном реформами Егора Гайдара, которые направлены на уничтожение всей сложности, что было в советском обществе и на превозношение всего дегазационного и криминального. И от этого нам необходимо избавляться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской программы «Предназначение» на YouTube-канале движения.
«Что такое реформы Гайдара? Это дубина в руках коллективного идиота или коллективного преступника. Дубиной был нанесен удар по всему тому, что обеспечивает сложнейшее воспроизводство и развитие накопленного опыта, обогащая его чем-то новым, сращивая эту новизну с тем, что уже достигнуто. И все это очень небезболезненно. Все это создавать мучительно, трудозатратно, а разрушить это можно в миг единый. Такое разрушение я называю управляемым регрессом» — заявил Кургинян.
Он отметил, что можно перестать обрабатывать поле, и она порастет различными уродливыми сорняками. Но точно также можно перестать обрабатывать человека или культивировать определенные навыки, закрыв места, где происходила мучительная культивация. Человек, которого перестали окультуривать точно также превращается в поле, поросшее сорняками, и разницы здесь никакой нет.
«А почему вдруг перестают культивировать? А потому что начинаются размышления о том, что слишком дорого, слишком трудозатратно, слишком издержечно и не слишком нужно. Это «совки дурили». Вы мучительно производите компьютерную технику, те же «Эльбрусы», например, преодолевая отставание от Запада, пусть не самым лучшим образом, а вам говорят, что ваши усилия тщетны, что вы отстали навсегда, и что вам нужно отказаться от воспроизводства навыков, необходимых для производства этого, и купить более совершенную западную», — отметил политолог.
Чтобы убить всю сложность достаточно передать центры воспроизводства сложных технических и иных изделий или навыков передать обыкновенным грабителям, для которых вся сложность — мерзость, а также кинуть все это в рыночную стихию.
«Первое, от чего избавились в новой рыночной ситуации — это накопленные книги. И не понятно даже, зачем было от них избавляться… Сказано было, что надо упрощаться, и стали упрощаться… Элита упрощения, то есть регресса, не может утвердиться без вытеснения с территории власти всего сложного. Доходило до полного абсурда. Я знаю не понаслышке, как Гайдар и не он один говорил, что людям бедным надо лечиться в амбулатории и смириться с тем, что их там будут лечить примитивно, а люди богатые пойдут лечиться на Запад. Богатые люди вскоре поняли, что до Запада не доедут, и начали создавать свои элитные клиники», — добавил Кургинян.