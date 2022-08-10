Москва, 10 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Страны Южной Европы, пока не вступил в действие запрет Европейского союза на покупку нефти из России, пытаются запастись сырьем. Для некоторых потребителей это выглядит нормальным (что не запрещено — то разрешено), а некоторые страны добровольно прекратили покупать российское сырье с учетом суровых реалий спецоперации на Украине (принципы важнее), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«По данным агентства Bloomberg, с 29 июля по 5 августа объем поставок российской нефти из терминалов в Балтийском и Черном морях в порты Турции и Италии достиг максимального уровня за последние семь недель.

Как вели себя при этом цены на эталонную европейскую нефть марки Brent? В этот период времени котировки не поднимались выше $105 за баррель, а к 10 июля цена Brent устойчиво закрепилась в районе $95.

Такую слабую динамику можно связать с двумя факторами: во-первых, на рыночные цены оказывают давление опасения инвесторов о том, что надвигающееся замедление темпов восстановления мировой экономики окажет негативное влияние на спрос на топливо.

Опасения инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике усилились по итогам последнего заседания Банка Англии, который поднял ключевую ставку до 1,75% с 1,25% годовых и при этом предупредил о том, что экономика страны войдет в рецессию в IV квартале 2022 г. и что спад продлится весь 2023 г.

Во-вторых, как видно, российская нефть на экспорт сейчас идет почти в тех же объемах, как было до украинских событий, и можно считать, что глобальный рынок нефти сохраняет баланс спроса и предложения.

Ранее США запретили импорт российской нефти, а Европейский союз планирует постепенно отказаться от закупок из РФ к декабрю. То есть в перспективе конца 2022 года почти наверняка можно будет увидеть цены на нефть выше $100», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Южной Европы постепенно возвращаются на рынок российской нефти.

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