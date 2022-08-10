Париж, 10 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В департаменте Жиронда во Франции для тушения пожара мобилизовано 1000 пожарных, передает BFM TV.

(сс) Evan Bench Машины пожарной службы Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что средства, выделенные на борьбу с очень сильным пожаром в Жиронде, будут значительно усилены. Количество пожарных на месте будет удвоено и достигнет тысячи пожарных.

Министр внутренних дел страны также сообщил о развертывании девяти самолетов и двух вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, департамент Жиронда во Франции снова борется с пламенем. Префектура сообщает об эвакуации 3500 человек.