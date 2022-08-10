Москва, 10 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. НАТО безжалостно использует украинцев и готово положить их всех в конфликте с Россией. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил 10 августа на открытии форума молодых политологов России «Дигория».

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

По его словам, украинские власти отдали в использование свою страну, территорию и население. Они позволили, чтобы на территории Украины их же руками было выстроено фундаментальное противостояние западного сообщества против России.

«Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», — сказал Кириенко.

Он добавил, что Запад ведёт против России «горячую военную операцию». В России понимают, что боевые действия ведутся не против украинцев — со страной воюет их руками весь блок НАТО.

Читайте также: Кириенко заявил о войне России и Запада