Кириенко: НАТО готово воевать с Россией «до последнего украинца»
Москва, 10 августа, 2022, 14:42 — ИА Регнум. НАТО безжалостно использует украинцев и готово положить их всех в конфликте с Россией. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил 10 августа на открытии форума молодых политологов России «Дигория».
По его словам, украинские власти отдали в использование свою страну, территорию и население. Они позволили, чтобы на территории Украины их же руками было выстроено фундаментальное противостояние западного сообщества против России.
«Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», — сказал Кириенко.
Он добавил, что Запад ведёт против России «горячую военную операцию». В России понимают, что боевые действия ведутся не против украинцев — со страной воюет их руками весь блок НАТО.
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