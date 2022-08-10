Омск, 10 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Омской области за прошедшие сутки выявили 159 носителей коронавируса, выздоровели десять человек, госпитализация потребовалась 47 заболевшим (9 августа — 69). Об этом ИА REGNUM сообщили 10 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За весь период пандемии в регионе подтверждено 211 806 случаев COVID-19. Общее число выздоровевших на сегодняшний день — 205 284 человека. За всё время в Омской области скончались 4437 ковид-пациентов (за последние сутки — 0).

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в регионе выявили 149 носителей коронавируса, 31 июля — 128.