Донецк, 10 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике начался штурм посёлка Зайцево, сообщил в телеграм-канале военный корреспондент WarGonzo.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

По его словам, третья бригада первого корпуса Народной милиции ДНР вошла на окраины посёлка.

Военкор отметил, что Зайцево имеет стратегическое значение для охвата города Авдеевка с севера и обхода города Артёмовска с юга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о бое в районе Зайцево проинформировал мэр Горловки Иван Приходько. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении завода «Кнауф» в Соледаре.