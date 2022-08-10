Нальчик, 10 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии пройдет традиционный субботник по очистке склонов Эльбруса от мусора. Его участниками станут представители более 20 регионов России, которые планируют восхождение на высочайшую вершину Европы в рамках празднования 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики, сообщили 10 августа в пресс-службе компании АО «Кавказ. РФ».

Пресс-служба АО «Кавказ. РФ» Мусор, собранный на Эльбрусе

«Сто участников «Эльбрусиады-2022» из двадцати регионов России поднимутся на обе вершины горы от верхней станции канатных дорог курорта «Эльбрус». После штурма восходители присоединятся к акции по уборке склонов горы от накопившегося за сезон мусора», — говорится в сообщении.

Помимо этих участников субботника, к нему присоединятся все желающие. Для этого они должны зарегистрироваться на официальном сайте курорта. Мероприятие состоится 21 августа в рамках экологического фестиваля «Чистая гора». В этот день на поляне Азау пройдут лекции, мастер-классы и интерактивные занятия для всех, кто переживает за экологию на курорте.